La composizione negoziata. Venerdì iniziativa di Anc Ragusa

“La composizione negoziata. Un’opportunità per ristrutturare l’impresa in crisi”. E’ il tema dell’iniziativa di approfondimento e formazione promossa dall’Associazione nazionale commercialisti Ragusa che si terrà domani, venerdì 28 ottobre, dalle 16 alle 18 a Scicli, a palazzo Busacca. Ci sarà un relatore d’eccezione, il prof. Eros Ceccherini, commercialista e revisore legale in Firenze, professore a contratto in crisi d’impresa dell’Università Niccolò Cusano di Roma e vicepresidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili di Firenze. L’apertura dei lavori e i saluti istituzionali saranno a cura di Rosa Anna Paolino, presidente Anc Ragusa, e di Maurizio Attinelli, presidente Odcec Ragusa. Tra i temi che saranno trattati: modalità di accesso alla composizione negoziata, le misure protettive, il ruolo dell’esperto negoziatore, la conclusione delle trattative, le misure premiali, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, l’impresa sotto soglia.

Salva