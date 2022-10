Vi scrivo per un episodio spiacevole che mi e’ successo venerdi sera. Sono un bancario presso una banca di Scicli ma abito a Modica. Verso l’orario di chiusura della banca mi accingevo ad uscire dalla bussola della stessa quando sono stato aggredito da una persona per motivi a me sconosciuti stringendomi forte le mani al collo. Per fortuna sul posto si trovava un’altra persona che strattonandolo ha evitato il peggio.La denucia presso le forze dell’ordine sara’ da me presentata lunedi mattina.

