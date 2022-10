Modica. Servizi controllo antirumore, sanzioni e sequestri

Continuano i servizi predisposti dal Comando di Polizia Locale di Modica per contrastare il fenomeno dei cosiddetti “fracassoni”. Mercoledì sono stati attenzionati, in particolare, le zone di Via Sulsenti, nei pressi del “Giardino di Rita”, luogo di concentramento di giovani, e Viale Fabrizio. Sottoposti a controllo 37 tra motocicli e ciclomotori.

Nell’occasione sono stati sanzionati diversi giovani e sequestrato uno scooter. In questo caso il veicolo non era coperto da polizza assicurativa. Verbali sono stati contestati ai conducenti di ciclomotori per mancata revisione e per assenza dei prescritti specchietti retrovisori.

I controlli, assicurano dal Comando di Polizia Locale, continueranno anche nei prossimi giorni e riguarderanno pure le aree antistanti agli istituti scolastici per verificare la corretta collocazione del targhino.

