Comiso. Patrocinio del comune per prevenzione tumore al seno della Lilt

Il comune di Comiso patrocina la campagna di prevenzione del tumore al seno organizzata dalla LILT di Comiso. “Ci siamo per sensibilizzare alla prevenzione che, oggi, può ridurre il rischio del tumore al seno”. A dichiararlo è il Sindaco, Maria Rita Schembari.

“Qualunque forma di prevenzione è fondamentale – spiega il primo cittadino di Comiso – e ad oggi, purtroppo, le statistiche ci dicono che il numero di tumori al seno è elevato, ma contenibile se diagnosticato per tempo grazie proprio alla prevenzione. Per questo motivo – ancora il sindaco – ma ancor più se vogliamo da donna che vive le problematiche legate al mondo femminile, non mi sono assolutamente voluta esimere dall’iniziativa della LILT che, tra l’altro, opera da 70 anni nel campo della prevenzione. Ottobre in tutta Italia è il mese dedicato proprio a questo, e anche a Comiso la Lega Italiana per la Lotta ai tumori farà la sua parte. Il Comune di Comiso – spiega ancora Maria Rita Schembari – ha anche una convenzione con l’associazione che garantisce visite gratuite per le prime dieci dipendenti comunali che prenotano la visita senologica. La referente LILT di Comiso è la sig.ra Francesca Alessandrello, raggiungibile tramite whatsapp per le prime 10 prenotazioni, al numero 349 875 3872, nelle giornate del 22,23,24 ottobre. Le visite invece verranno effettuate presso la sede dell’associazione sita in via Libertà, presso il centro diurno per minori, giorno 29 ottobre dalle ore 16.30. Sempre nella giornata di sabato 29 ottobre, ci saranno anche momenti di attività culturali a cura di Lella Lombardo, e la presenza dell’associazione “teniamoci per mano” che, oltre all’intrattenimento, si occuperà di fornire informazioni sull’importanza della prevenzione e le attività che svolge la LILT”.

Salva