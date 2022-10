Scicli. Sostegni Bis per famiglie in difficoltà

Il Comune di Scicli ha pubblicato un avviso pubblico per interventi finanziati dai “Sostegni Bis”, a sostegno appunto delle famiglie per le utenze domestiche (Luce – Gas – Acqua) e per le locazioni (con esclusione dei canoni agevolati, ovvero calcolati sulla base della capacità economica della famiglia).

Ieri sono stati riaperti i termini per la presentazione di richieste per la concessione di un sostegno alle famiglie.

Le istanze da parte degli aventi diritto potranno essere presentate a partire dal giorno 17.10.2022 sino al 16.11.2022 – con le modalità indicate nella delibera di G.C. n. 143 del 23.11.2021 alla quale si rinvia, utilizzando la modulistica ad essa allegata e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente e allegata comunque anche al presente comunicato.

Per qualsiasi informazione inerente al presente avviso può essere contattato telefonicamente il Settore II Benessere di Comunità Cultura e Istruzione al n. 0932841024 e 0932841982.

