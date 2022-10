Calcio. Santa Croce porta un punto da Palazzolo con rammarico

Felicità e amarezza, questi i sentimenti della truppa di mister Gaetano Lucenti alla fine della partita del Santa Croce calcio contro il Palazzolo. La soddisfazione per aver conseguito un punto in casa di una concorrente alla corsa per la salvezza, si è contrapposta al rammarico di non aver conquistato l’intera posta in palio per non aver sfruttato le tante occasioni da rete avute. Resta comunque la prestazione della gara da parte della squadra che è stata l’unica delle due contendenti a fare gioco e a creare reali occasioni da rete. I ragazzi di Lucenti hanno tenuto sempre gli avversari sulla loro trequarti, controllando ogni azione dei gialloverdi locali. Se nella ripresa i palazzolesi hanno preferito non fare gioco, limitandosi a spezzettate la gara per conquistare almeno il punto, conferma quanto la prestazione del Santa Croce sia stata superiore, tanto da intimorire i locali. In casa biancazzurra si guarda il bicchiere mezzo pieno e soprattutto, si accoglie questo punto positivamente in ottica di continuità di risultati.

Di seguito l’analisi della gara di mister Gaetano Lucenti

“È stata una partita a una porta, una partita dove abbiamo rischiato poco e niente, ma abbiamo peccato ancora di precisione in fase offensiva. Sono state troppe le palle gol che non abbiamo sfruttato, talvolta per demerito nostro e in altre occasioni per bravura del loro portiere. Comunque i ragazzi hanno fatto la loro prestazione, nonostante, le assenze importanti di oggi, e ci accontentiamo seppur a malincuore dì questo punto che ci consente una continuità di risultati. Sono sempre più convinto che la strada intrapresa è quella giusta, soprattutto se si guarda il nostro percorso di settembre che ci ha portato tre sconfitte e una vittoria, mentre ad ottobre abbiamo già vinto una volta e pareggiato nella gara odierna. Questo è un forte segnale di crescita e lo si vede anche nella gara di oggi contro una diretta concorrente alla salvezza, dove abbiamo fatto una gara accorta e siamo riusciti a conquistare un punto. I risultati di oggi, però ci confermano la difficoltà di questo campionato che ci deve spingere sempre a migliorare per rimanere sempre sul pezzo. Sabato prossimo incontreremo in casa un’altra contendente alla salvezza, il Milazzo, e dovremo lavorare bene per preparare la gara al meglio”.

