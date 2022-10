Ispica School Experience per la valorizzazione dei beni comuni

Organizzato e promosso dall’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Ispica, ha preso il via il progetto “Ispica School Experience”, una proposta didattica di turismo scolastico, culturale, sociale e ambientale sostenibile. Quattordici gruppi classe di scuola primaria e secondaria, con oltre 300 alunni partecipanti, sono stati protagonisti nei giorni scorsi di esperienze significative attraverso il contatto diretto con la natura. Con una guida turistica hanno effettuato visite e percorsi guidati nelle aree di interesse artistico, culturale ed ambientale del territorio ispicese per accrescere in loro il senso di appartenenza, in funzione della tutela del patrimonio. Le aree interessate dal progetto sono state la cava d’Ispica, la città e i suoi monumenti e lo storico quartiere Cartidduni.

Nel corso dell’uscita didattica, presso gli ambienti di apprendimento innovativi del plesso Sant’Antonio, gli alunni hanno partecipato anche ad attività laboratoriali su tematiche ambientali e sulla sostenibilità (riuso, riciclo).

Il progetto non si esaurisce con queste attività giornaliere ma, con ampio respiro, prevede la replicabilità nel tempo. Lo sviluppo di un territorio può essere progettato e realizzato partendo dalle comunità scolastiche in sinergia con gli stakeholders come la Pro Loco “Spaccaforno” partner dell’iniziativa.

Tra i risultati e gli impatti previsti si intersecano condotte virtuose e buone pratiche. L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” lancia anche una campagna plastic free rivolta agli alunni di scuola primaria e secondaria, a cui saranno fornite borracce in alluminio per perseguire concretamente l’obiettivo di azzerare l’uso ed il consumo di plastica durante l’anno scolastico.

A conclusione del progetto, ai fini della divulgazione e della disseminazione, saranno prodotti un video, un pieghevole informativo e dei segnalibri con la grafica istituzionale della Regione Siciliana – Assessorato all’Istruzione che, con un finanziamento ad hoc ha consentito a solo diciannove scuole, su oltre cento richiedenti in tutta la Sicilia, di poter perseguire le finalità del bando.

