Regionali, Scicli: La caduta di Orazio Ragusa

Scicli non ha risposto, stavolta, alla chiamata del suo rappresentante all’Ars, Orazio Ragusa. Finisce il 26 settembre 2022 la lunga presenza a Palermo di Ragusa, eletto per la prima volta nel 2006. Cosa non è andato giù agli elettori dell’oramai ex parlamentare regionale. Molto probabilmente il partito e la pessima performance di Prima L’Italia, ovvero la Lega, lo conferma. A parte l’elezione di Nino Minardo in Parlamento, i risultati complessivi, anche a livello nazionale del partito di Matteo Salvini, sono stati mediocri, ottenendo poco più del 6%. Orazio Ragusa è l’unico dei quattro già presenti all’Ars della provincia di Ragusa (gli altri sono Giorgio Assenza, Nello Di Pasquale e Stefania Campo) a dovere fare armi e bagagli e lasciare Palermo. Sulla sua strada si è ritrovato il corazziere Abbate che anche a Scicli, in genere roccaforte dell’esponente della Lega, ha ottenuto ampi consensi.

