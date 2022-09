Sono state chiuse le 51 sezioni a Modica, in cui l’affluenza di questa elezione politica e regionale Sicilia 2022, è stata del 58,21%, per la Camera dei deputati, i votanti sono stati 24.957 di cui 12.394 uomini e 12.563 donne, mentre per le Regionali, la percentuale è stata del 52,51%, i votanti sono stati 24.962 di cui 12397 maschi e 12.565 femmine. Non appena chiuse le urne si inizierà lo spoglio per Camera e Senato. Lo scrutinio delle regionali invece sarà effettuato il 26 settembre a partire dalle ore 14.00. Il sistema elettorale, infatti, prevede un solo turno con metodo misto, senza ballottaggio. Saranno chiamati a votare 4.606.564 cittadini siciliani, di cui 2.237.169 maschi e 2.369.395 femmine. Il totale delle sezioni da scrutinare è 5.294 in tutta la regione.

