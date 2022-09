Ispica, consegnati lavori per il progetto “L’ultimo Gattopardo”

Ieri, alla presenza del Sindaco Innocenzo Leontini, è avvenuta la consegna per l’inizio dei lavori di realizzazione del progetto l’ “Ultimo Gattopardo”, finanziato per 1.294.926,47 euro dal Ministero dell’Interno tramite il PON Legalità FESR-FES 2014/2020 Asse 7 che prevede interventi per l’ospitalità dei lavoratori stagionali e il contrasto al fenomeno del caporalato.

Gli immobili, siti in via dell’Arte, saranno ristrutturati: verranno realizzate 8 unità abitative nel rispetto dei requisiti minimi energetici e un impianto fotovoltaico.

All’esterno verrà installato un nuovo impianto di illuminazione e saranno piantumati alberi di ulivo e carrubo.

Verrà realizzata anche una piazza, con accesso da via dell’Architettura, con sedute, parco giochi e campo polivalente da basket/pallavolo.

Salva