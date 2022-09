Calcio, Coppa Italia. Scialbo 0-0 col S.Croce ma il Modica passa

Modica-Santa Croce 0-0 (andata 2-2)

Modica: Incatasciato,Scrugli (35’ st Musso), Misseri, Vindigni, La Cognata, Lorenzo, Prezzabile (21’ st Pellegrino), Agoridin (30’st st Micoli), Falco, Sangarè. All. Betta

Santa Croce: Alcaraz, Pisciotta, Restivo (10’st Russo), Senè, Ravalli, Giuffrida, Reale, Di Nora (15’st Gjini), Sowe, Napolitano, Ruffino (20’st Di perna). All. Lucenti

Arbitro: Ascenzo di Catania

Uno zero a zero senza arte né storia quello tra Modica e Santa Croce giocato al “Vincenzo Barone” per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ma che serve ai padroni di casa per passare il turno grazie al 2-2 dell’andata. Il Santa Croce ha tenuto bene il campo non lasciandosi trafiggere dai favoriti avversari che mercoledì prossimo affronteranno il Comiso.

