Ragusa Ibla. Domani sera la 22^ edizione del Vivibla

Torna la corsa podistica dedicata alla memoria di Ciccio Cafiso. L’appuntamento, a cura del Csi di Ragusa, è con la 22esima edizione del Vivibla che prenderà il via alle 22 di domani, venerdì 16 settembre. La festa di Maria Santissima Addolorata, che ha preso il via lunedì scorso, e che proseguirà sino a domenica 18 settembre quando si terrà la processione per le viuzze di Ragusa Ibla, è anche questo. Numerosi, infatti, sono gli appassionati che solitamente partecipano a questo appuntamento. Da piazza Repubblica, il sito da cui sarà dato il via, la manifestazione podistica interesserà alcune delle strade principali dell’antica città di Ragusa. Intanto, dopo che la santa messa di lunedì scorso ha dato il via, di fatto, al settenario in onore dell’Addolorata, si prosegue oggi, con la recita del Rosario e la Sittina cantata a partire dalle 17,30. Alle 18,00, poi, è in programma la messa. E così sarà tutti i giorni sino a sabato 17.

Salva