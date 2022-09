Elezioni 25 settembre. Potrà votare anche chi è a casa col Covid

In occasione delle elezioni Politiche ed Elezioni Regionali del 25 settembre 2022, l’Asp sta disponendo un servizio dedicato a tutti quelli che hanno contratto il Covid – 19, e non possono uscire da casa per andare a votare. Infatti, in un incontro tenuto dai vertici dell’Azienda, è stato stabilito di organizzare un servizio a domicilio per consentire a chi è in questo periodo malato di Covid – 19 di poter esprimere il proprio consenso elettorale. Saranno cinque le squadre formate da personale sanitario che andranno a domicilio da chi ne ha fatto richiesta. Nei prossimi giorni, sarà emesso un comunicato stampa da parte dell’Asp, in cui saranno spiegati i dettagli per come registrarsi per esprimere il proprio voto.

