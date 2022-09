Scicli. Amministrazione e imprenditori insieme per lo stadio “Ciccio Scapellato”

Lo stadio “Ciccio Scapellato” tornerà a splendere grazie alla collaborazione tra pubblico e privato. Sono già iniziate le operazioni di scerbatura e di pulizia generale. L’intervento riguarda, in particolare, il campo, che è stato ripulito dalle erbacce e livellato, in modo da rendere il rettangolo di gioco pronto in occasione della prima gara interna in Promozione dello Scicli CR, prevista questo sabato pomeriggio contro il Priolo.

A palazzo di città si lavora affinché l’impianto sportivo possa ospitare il pubblico per le partite ufficiali delle squadre locali, ma anche gli imprenditori locali hanno dato piena disponibilità sposando il progetto di un rilancio del Calcio a Scicli.

In questi mesi – spiega Puglisi – ho fatto diversi sopralluoghi allo Scapellato, constatando, ogni volta, il cattivo stato di manutenzione. I mancati interventi manutentivi hanno portato a un deterioramento della struttura e in generale di tutti gli impianti sportivi. Il vecchio campo sportivo di Scicli – aggiunge Puglisi – riveste un’importanza strategica per soddisfare le esigenze di quanti praticano calcio in città”. Continua Puglisi, tutto ciò è stato reso possibile grazie all’ intervento di diversi imprenditori locali, che si sono sposati la causa “ Ciccio Scapellato “.

