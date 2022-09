Abbattimento barriere architettoniche. Sopralluogo ex Biblioteca Civica a Ragusa

Ristrutturati i locali dell’ex biblioteca civica di via Matteotti a Ragusa nella mattinata di venerdì 9 settembre è stato effettuato un sopralluogo per verificare l’accessibilità alle persone con disabilità.

“Stamani – dichiara il sindaco Peppe Cassì – si è svolto il sopralluogo dell’Osservatorio civico per l’abbattimento delle barriere architettoniche ai ristrutturati e ormai pronti locali dell’ex Biblioteca civica di via Matteotti. Si tratta di un passo fondamentale verso la prossima apertura di questo luogo, che contribuirà, insieme al Centro commerciale culturale Mimí Arezzo e al Teatro Concordia, i cui lavori procedono regolarmente, a rioccupare spazi abbandonati per decenni, e così a ravvivare alcuni degli isolati del centro storico maggiormente bisognosi di riqualificazione”.

“L’intervento di ristrutturazione ai locali dell’ex Biblioteca – aggiunge l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – è ormai completato e siamo pronti a restituire alla città questi spazi, verso i quali molti ragusani nutrono un valore affettivo. Abbiamo già dato incarico al Settore I di adoperarsi prontamente per l’arredamento e il trasloco: l’obiettivo è dotare la città di un nuovo, funzionale e accogliente polo dei servizi anagrafici, a pochi passi dalla sede storica ma dotato di maggiori confort tanto per i cittadini quanto per i lavoratori”.

