Scicli, furto nella proprietà di due anziani

Ammonta a circa 15 mila euro il bottino per gli ignoti malviventi, autori di un furto nella proprietà di due coniugi anziani in Contrada Piani a Scicli. I ladri hanno portato via quasi due quintali di mandorle, 800 litri circa di gasolio agricolo e l’auto dei proprietari. Dopo avere forzato la porta di un magazzino, si sono appropriati delle mandorle e del gasolio. Poi sono entrati da una finestra nel garage e hanno rubato il veicolo. Le fasi del furto sarebbero state riprese dalle telecamere di del sistema privato di telesorveglianza, al vaglio degli inquirenti che hanno avviato le indagini dopo la denuncia a carico di ignoti sporta dalle vittime del furto.

