Ragusa. Torna “Cinema in Centro 2022”

Ritorna, con la seconda edizione, Cinema in Centro, la rassegna cinematografica che propone un momento di aggregazione serale al chiostro del Centro Commerciale Culturale, organizzata e voluta dall’Amministrazione Comunale di Ragusa. Dopo il successo dello scorso anno, coinciso con l’inaugurazione del nuovo centro culturale, quest’anno saranno quattro gli appuntamenti, concentrati nei giovedì di settembre, a intrattenere i cinefili e gli appassionati del cinema all’aperto.

Si comincerà giovedì 8 settembre 2022 con “La musica nel cuore – August Rush” (2007), giovedì 15 settembre 2022 con “Paradiso Perduto” (1998), giovedì 22 settembre 2022 con “La rapina del secolo” (2020) e, per finire, giovedì 29 settembre 2022 con “Yesterday” (2019).

L’ingresso è gratuito, le proiezioni avranno inizio alle 20.45 e si terranno nel chiostro del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61 a Ragusa. In caso di condizioni meteo avverse, le riproduzioni saranno effettuate all’interno dell’Auditorium dello stesso centro.

