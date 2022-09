Festa Settembrina 2022 a San Giacomo(Ragusa)

La frazione di San Giacomo ospiterà, in coincidenza con i festeggiamenti della Parrocchia Maria SS. di Lourdes, la seconda edizione della Festa Settembrina, frutto della collaborazione fra gli assessorati alla Cultura e allo Spettacolo del Comune di Ragusa.

“Dando seguito alla felice riuscita dell’esperimento dello scorso anno, con gli spettacoli allestiti nella piazzetta dell’Euro, appositamente predisposta per l’occasione, – sottolinea l’assessore alla cultura Clorinda Arezzo – in questa seconda edizione si è voluto assecondare la richiesta dei cittadini della contrada nel far coincidere gli eventi con le celebrazioni religiose”.

A due momenti dedicati al ballo in piazza, programmati per le sere dell’8 e del 9 settembre, seguirà il 10 settembre un divertente appuntamento di teatro dialettale, per poi concludere la rassegna con un appuntamento musicale l’11 settembre.

Gli eventi si svolgeranno tutti nello spazio antistante la parrocchia di Maria Beata Vergine di Lourdes e saranno a ingresso gratuito.

