Messico: 1000 migranti in marcia verso confine statunitense

Una carovana di un migliaio di migranti provenienti da vari paesi dell’America Latina ha lasciato all’inizio della settimana la città messicana di Tapachula in direzione confine Stati Uniti. Il gruppo di persone provenienti da Ecuador, Honduras, Colombia, Venezuela e Repubblica Dominicana, costituiscono la settima carovana del genere registrata nel mese di agosto. Disperati partiti dalla città di Tapachula, nel Chiapas, nel sud-ovest del paese, con l’obiettivo di raggiungere San Pedro Tapanatepec, nello stato di Oaxaca, dove sperano di regolarizzare il loro status migratorio per viaggiare legalmente e continuare il loro viaggio verso il confine statunitense settentrionale. I membri della carovana hanno riferito ai media che finora l’Istituto Nazionale per la Migrazione si è rifiutato di rilasciare loro i permessi temporanei, nonostante siano rimasti diversi giorni in attesa a richiederli. La maggior parte dei migranti sono uomini, ma anche un gran numero di donne e 150 bambini. Cifre che potrebbero aumentare quando incontreranno altri gruppi etnici in cammino lungo il percorso. L’anno scorso, in Messico sono transitati più di 114.000 migranti irregolari, secondo i dati ufficiali. Nonostante ciò, l’USCIS (Customs and Border Protection Office) degli Stati Uniti ha dichiarato che sono transitate dal 2021 complessivamente 1 milione 734.686 di persone al confine con il Messico, registrato come un vero è proprio record storico.

Salva