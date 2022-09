Indonesia. Celebrato il Ghost Festival in onore degli antenati

L’Indonesia organizza ogni anno l’Hungry Ghost Festival in onore degli antenati, ma si tiene anche in molti altri paesi asiatici.

L’Hungry Ghost Festival si tiene a Medan ed è una celebrazione sacra originata dalle leggende buddiste e taoiste.

Secondo gli antenati asiatici, a metà del settimo mese lunare si celebra il compleanno del re degli inferi, quindi i fantasmi e gli spiriti escono per 15 giorni per visitare la terra.

Gli abitanti approfittano dell’occasione per rendere omaggio agli spiriti familiari defunti e a coloro che vagano dimenticati, ma che possono causare problemi ai vivi.

I partecipanti cantano sutra e presentano offerte di cibo che vengono poste nelle strade, come un modo per evitare conflitti tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti.

Di solito, il cibo che servono consiste in riso crudo e pasta, tè e frutta nel guscio. Durante le cene di famiglia all’interno delle case, aggiungono una sedia vuota per ogni parente defunto.

Oltre ai generi alimentari, offrono incenso e banconote come tributo. Sviluppano tutti i tipi di attività rumorose per spaventare i fantasmi, come le canzoni d’opera e le classiche danze asiatiche del drago e del leone.

Il rogo della cartamoneta, chiamato anche denaro fantasma, viene fatto fuori dalle aziende o dalle case, preferibilmente nei templi o lungo le strade, per pagare eventuali debiti contratti in vita dal defunto, ed evitare così la rabbia dei fantasmi.

L’Hungry Ghost Festival, che si svolge in Indonesia e in altri paesi asiatici, conferma il valore di un’antica tradizione culturale che abbatte le barriere del tempo e rafforza ulteriormente i legami familiari, anche con l’aldilà.

Salva