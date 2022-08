M5S Ragusa. Odg studenti diplomati e la bocciatura in consiglio

E’ stato bocciato, ieri, in aula, l’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di Ragusa Sergio Firrincieli teso a invitare l’Amministrazione comunale a promuovere un incontro con gli studenti diplomati dell’anno scolastico 2021/2022. “E fin qui, se ci atteniamo alla bocciatura – afferma il capogruppo dei Cinque Stelle – non ci sarebbe niente di male. E’ accaduto per questo come per tanti altri. Solo che, sinceramente, senza avere letto l’ordine del giorno, così come lo stesso ha lasciato intendere nel suo preambolo, si è registrata una sorta di ingerenza da parte del sindaco che ha cercato di condizionare il voto del Consiglio. Prima Cassì ha detto che l’odg era stato articolato male, poi che non si comprendeva quale fosse la richiesta. Un modo di agire assolutamente non in linea con quella che è la tradizione di democrazia del civico consesso che lascia piena libertà d’azione allo stesso. Eppure, la richiesta era abbastanza semplice. Abbiamo parlato di studenti che a breve andranno a frequentare le Università italiane. E che porteranno il loro contributo in termini culturali e sociali nelle nuove realtà che si apprestano a vivere. Come “ambasciatori” della nostra comunità esporteranno i nostri valori, le tradizioni e la “ragusanità” nella sua totalità e la diffonderanno nelle sedi universitarie e tra i colleghi provenienti da tutta Italia. Ecco perché abbiamo chiesto che a questi figli di Ragusa andasse il nostro riconoscimento e il nostro più sentito in bocca al lupo organizzando un momento di confronto. Confronto rivolto soprattutto a una rappresentanza di studenti dei vari istituti superiori cittadini che si siano distinti conseguendo i migliori voti (100/100). Tutto questo, però, evidentemente non è andato bene a Cassì che ha voluto condizionare l’esito del voto tanto che l’odg è stato bocciato con una sola preferenza di scarto”.

Salva