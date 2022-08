POLITICHE2022- Ecco i candidati nei collegi del territorio ibleo

ROMA – È scaduto alle 20.00 di ieri il termine per la presentazione delle liste dei candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre e che andranno a determinare la composizione del Parlamento italiano per la prossima legislatura.

Si tratta delle prime elezioni politiche su cui avrà effetto il taglio dei parlamentari deciso dal referendum del settembre 2020 e che porterà all’elezione di 400 deputati e 200 senatori, contro gli attuali 630 e 315.

Non cambierà, rispetto alle Politiche del 2018, la legge elettorale, dato che persisterà il mix di sistema elettorale maggioritario e proporzionale previsto dal Rosatellum.

Ogni elettore quindi riceverà due schede, una per la Camera dei Deputati ed una per il Senato della Repubblica.

Ciascuna scheda sarà composta da riquadri rettangolari con indicato in alto il nome del candidato uninominale. Tra questi risulterà eletto chi, nel collegio di riferimento, riceverà più voti.

All’interno del singolo riquadro, l’elettore troverà inoltre alcuni nomi vicino ai simboli dei partiti. Si tratta dei cosiddetti candidati “bloccati” proporzionali: l’elettore non potrà esprimere alcuna preferenza, ma saranno questi saranno eletti in modo proporzionale ai voti ricevuti nel collegio, in ordine di lista.

Ecco di seguito i candidati dei collegi plurinominali ed uninominali per il territorio della provincia di Ragusa, sia per la Camera dei Deputati che per il Senato della Repubblica:

CAMERA DEI DEPUTATI

Collegio UNINOMINALE – Sicilia 2 – U01 (1 seggio)

Territorio: provincia di Ragusa

CENTRODESTRA : Nino Minardo

CENTROSINISTRA : Gigi Bellassai

MOVIMENTO 5 STELLE : Eugenio Saitta

AZIONE-ITALIA VIVA: Salvatore Liuzzo

DE LUCA SINDACO: Giuseppe Canzoniere

ITALEXIT: Luigi Melilli

UNIONE POPOLARE: Giuseppe Zisa

FORZA NUOVA: Franco Aprile

Territorio: provincia di Ragusa : Nino Minardo : Gigi Bellassai : Eugenio Saitta Salvatore Liuzzo Giuseppe Canzoniere Luigi Melilli Giuseppe Zisa Franco Aprile Collegio PLURINOMINALE – Sicilia 2 – P03 (4 seggi)

Territori: Catania, Caltanissetta, Ragusa, Siracusa

FORZA ITALIA: Paolo Emilio Russo, Bernardette Grasso, Giovanni Mauro, Chiara Quaranta

FRATELLI D’ITALIA: Giovanni Luca Cannata, Wanda Ferro, Gianfranco Rotondi, Eliana Longi

LEGA SALVINI Premier: Valeria Carmela Maria Sudano, Nino Minardo, Annalisa Tardino, Fabio Cantarella

NOI MODERATI: Daniele Lentini, Anna Maria Ajello, Giuseppe Frasi, Serena Gubernale

PARTITO DEMOCRATICO: Anthony Barbagallo, Glenda Raiti, Giovanni Spadaro, Valentina Aparo

IMPEGNO CIVICO: Lucia Azzolina, Francesco D’Uva, Roberta Alaimo, Andrea Giarrizzo

VERDI SINISTRA: Maria Teresa Iurato, Maurizio Nicolosi, Micol Liardo, Salvatore Mingardi

MOVIMENTO 5 STELLE: Filippo Scerra, Vanessa Ferreri, Eugenio Saitta, Paola Brullo

AZIONE-ITALIA VIVA: Pietro Coppa, Bernardette Lo Bianco, Alberto Spitale, Concetta Piccione

DE LUCA SINDACO: Luigi Fiumara, Concetta Rapisarda, Paolo Monaca, Romina Miano

ITALEXIT: Mario Michele Giarrusso, Annamaria Loriana Gatto Rotondo, Federico Maria Giuseppe Donzelli, Sabrina Zaccaria

UNIONE POPOLARE: Domenico Consentino, Milena Angiletti, Filippo Schifano, Gina Tuzza

FORZA NUOVA: Franco Aprile, Valeria Carmela Santonocito, Marco Vita, Alfia Russo

SENATO DELLA REPUBBLICA

Collegio UNINOMINALE – Sicilia – U05 (1 seggio)

Territori: Ragusa, Siracusa, porz. Catania

CENTRODESTRA: Salvatore Sallemi

PARTITO DEMOCRATICO: Paolo Amenta

MOVIMENTO 5 STELLE: Giuseppe Pisani

AZIONE-ITALIA VIVA: Marianna Buscema

DE LUCA SINDACO: Antonio Guastella

UNIONE POPOLARE: Giorgio Piccione

FORZA NUOVA: Maria Fiore

Territori: Ragusa, Siracusa, porz. Catania Salvatore Sallemi Paolo Amenta Giuseppe Pisani Marianna Buscema Antonio Guastella Giorgio Piccione Maria Fiore Collegio PLURINOMINALE – Sicilia – P02 – (5 seggi)

Territori: Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa

FORZA ITALIA: Stefania Prestigiacomo, Antonino Scilla, Loredana Messina, Giovanni Giacobbe

FRATELLI D’ITALIA: Sebastiano Nello Musumeci, Carmela Bucalo, Salvo Pogliese, Giovanna Petrenga

LEGA SALVINI Premier: Nino Germanà, Giulia Bongiorno, Orazio Ragusa, Sonia Grasso

NOI MODERATI: Mario Luciano Brancato, Antonia Portorivo, Gianfranco Melillo, Doriana Politanò

PARTITO DEMOCRATICO: Antonio Nicita, Agata Iacono, Salvatore Branciforte, Antonia Russo

IMPEGNO CIVICO: Fabio Trentacoste, Cinzia Leone, Vincenzo Drago, Loredana Russo

VERDI SINISTRA: Alessandra Minniti, Giovanni Gioli Vindigni, Maria Germanà, Fabio Ruvolo

MOVIMENTO 5 STELLE: Barbara Floridia, Giuseppe Pisani, Cinzia Amato, Federico Piccitto

AZIONE-ITALIA VIVA: Anna Maria Parente, Gaetano Armao, Giusi Provino, Pierfrancesco Torrisi

DE LUCA SINDACO: Cateno De Luca, Dafne Musolino, Giuseppe Lombardo, Lorenzina Grasso

ITALEXIT: Giuseppe Sottile, Carmen Minutoli, Giuseppe Indorato, Letizia Licitra

UNIONE POPOLARE: Luca Antonio Cangemi, Dolores Dessì, Goffredo D’Antona, Ivana Maria Parisi

FORZA NUOVA: Maria Fiore, Giuseppe Aleppo, Carmela Montagno Castagnola, Giuseppe Siciliano

Salva