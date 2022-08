Bulli a Vittoria. Ragazzino rasato e deriso dai coetanei

Gli hanno rasato la testa con un rasoio elettrico, poi lo hanno registrato con la camera dello smartphone. Inquietante episodio di bullismo a Scoglitti, vittima un minorenne del posto, costretto a subire la violenza di alcuni coetanei, tutti di età compresa tra i 13 e i 16 anni. E’ accaduto alla vigilia di ferragosto, esattamente in Via Siracusa. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri da un pedagogista di Vittoria in servizio a Ragusa. Pare che alcuni passanti si fossero accorti di quanto stesse accadendo, pensando dapprima ad un gioco tra ragazzi, ma realizzando subito dopo come in realtà ci fosse qualcosa che non andava. La vittima dell’episodio di bullismo era in lacrime, mentre i suoi coetanei, 5 in tutto, ridevano di lui. I testimoni hanno riferito che i ragazzini, tutti minorenni, erano vittoriesi e vestiti in maniera curata. L’episodio di bullismo, una volta portato alla luce, ha scatenato indignazione soprattutto sui social, dove fioccano commenti di condanna sull’accaduto, con un forte richiamo ad una presa di coscienza collettiva volta a fronteggiare questo dilagante fenomeno trasversale di disagio giovanile che colpisce senza distinzione di nazionalità o ceti sociali.

