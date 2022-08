Disservizi idrici a Marina di Modica.

Disservizi idrici sono previsti giovedì 11 agosto a Marina di Modica a causa di una grossa perdita nella condotta idrica comunale di distribuzione in prossimità di via Panarea che potrebbe, pregiudica l’approvvigionamento idrico alle utenze interessate tra le quali, le vie Panarea, Catania, del Laghetto, Mughetto, Taormina, Avola, Noto, Terrasini, vie limitrofe e le utenze lungo la scogliera. La situazione si dovrebbe normalizzare nel corso della stessa giornata e comunque non appena finiti i lavori.

