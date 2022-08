Ragusa. Approvati progetti di Servizio Civile Digitale e Ambientale

Il Comune di Ragusa, in collaborazione con A.S.SO.D., ha visto approvati 3 innovativi progetti di Servizio Civile Digitale e Ambientale (di cui i 2 di ambito digitale analoghi nelle modalità e nei contenuti), che prevedono complessivamente l’impiego retribuito e per un anno di 36 giovani volontari.

Ventiquattro ragazzi saranno formati in ambito digitale, collaborando allo sviluppo di campagne di comunicazione, alla gestione dell’Informagiovani, alla promozione dei servizi digitali dell’Ente e al sostegno alla cittadinanza nel loro utilizzo.

Dodici saranno invece i giovani destinati alla cura ambientale, con progetti di valorizzazione della Vallata Santa Domenica, attività di mappatura e di manutenzione, sviluppo di iniziative didattiche, gestione del Bosco degli Abbracci.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2022 tramite il sito:

https://domandaonline.serviziocivile.it

“Si tratta di progetti sperimentali, finanziati con le risorse del Pnrr, che coinvolgeranno solo poche migliaia di ragazzi in tutta Italia. È un’opportunità di crescita innovativa – afferma il sindaco Peppe Cassì – che da un lato consentirà a 36 giovani di intraprendere un percorso formativo retribuito di assoluta attualità, nei temi e nelle modalità, dall’altro aprirà il nostro Ente a processi di innovazione, acquisendo energie, entusiasmi e idee nuove. Sarà, per queste ragazze e questi ragazzi, un’occasione per mettersi in gioco e dimostrare il loro valore, sviluppando nuove competenze e nuove esperienze al servizio della loro città”.

“Dopo aver avviato con successo un percorso virtuoso che permette stabilmente a tanti giovani di maturare l’esperienza del Servizio Civile a servizio della loro città – prosegue l’assessore allo Sviluppo di comunità Giovanni Iacono – non era per niente scontato che anche questi progetti ricevessero l’approvazione ministeriale. È il segno di una programmazione, portata avanti sinergicamente da Assessorato allo Sviluppo di Comunità, Assod.onlus, Politiche Giovanili e uffici comunali, che guarda al futuro, alla crescita dei giovani e al potenziamento della macchina comunale”.

“Quando abbiamo avviato il nuovo informagiovani comunale, che ad un anno dal suo avvio vede più di mille ragazzi seguire il contatto Instagram ed essere costantemente informati su opportunità lavorative e formative – spiega il delegato alle Politiche Giovanili Simone Digrandi – abbiamo immaginato che lo stesso informagiovani rappresentasse un’opportunità di crescita per i nostri ragazzi. Da oggi è quindi possibile lavorare con noi, entrando a far parte di un gruppo affiatato di ragazze e ragazzi che si impegnano per altri giovani”.

Di seguito i dettagli dell’offerta. È possibile consultare i relativi bandi ai siti:

https://www.comune.ragusa.it/it/page/4489 e www.assod.org

1) Servizio Civile Digitale – Dialogo Digitale

Numero di posti 12

Sede Corso Italia – Servizi generali (codice sede 189373)

Attività dei volontari:

· Collaborazione a campagne di comunicazione

· Collaborazione alla gestione dell’Informagiovani on line

· Collaborazione alla gestione e promozione dei servizi digitali del Comune di Ragusa

· Sostegno alla cittadinanza per l’accesso ai servizi digitali (sportello informativo e di sostegno)

2) Servizio Civile Digitale – Dialogo Digitale Punto 22

Numero di posti 12

Sede Corso Italia – Servizi generali (codice sede 189373)

Attività dei volontari:

· Collaborazione a campagne di comunicazione

· Collaborazione alla gestione dell’informagiovani on line

· Collaborazione alla gestione e promozione dei servizi digitali del Comune di Ragusa

· Sostegno alla cittadinanza per l’accesso ai servizi digitali (sportello informativo e di sostegno)

3) Servizio Civile Ambientale – Cava Verde

Numero di posti 12

Sede Centro Commerciale Culturale – Via Matteotti (212785)

Attività dei volontari:

· Mappatura delle risorse ambientali –individuare terreni degradati da trasformare in polmoni verdi.

· Valorizzazione vallata Santa Domenica.

· Gestione del Bosco degli abbracci. In collaborazione con Rimboschiamo. Attività di cura e manutenzione del verde. Iniziative didattiche.

· Mappatura delle aree di degrado e micro-discariche

Informazioni dettagliate e bando si possono trovare sul sito del Comune di Ragusa nella sezione Servizio Civile

https://www.comune.ragusa.it/it/page/4489 e su www.assod.org

L’informagiovani comunale ha inoltre attivato uno sportello di ascolto dedicato al Servizio civile: maggiori dettagli su instagram (@informagiovaniragusa), sulla sezione “informagiovani” del sito web dell’ente o al desk del Palazzo Comunale, secondo piano, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00, in presenza o anche telefonando al numero 0932 676266 e via mail:

informagiovani@comune.ragusa.it

