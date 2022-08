Maltempo a Monterosso Almo. In salvo gruppo scout

Gli uomini della Protezione Civile monterossana sono intervenuti per mettere in salvo cinque scaut ( vedi foto) rimasti bloccati nella zona Canalazzi , dove si trovavano per un campeggio, per l’immediato e notevole l’ingrossamento delle acque del fiume Cirillo e delle micro frane nella zona causate dalle torrenziali piogge. Nel tardo pomeriggio il tempo è fortunatamente migliorato . Paura passata per i cinque scaut trovatisi in notevole difficoltà grazie agli uomini della Protezione Civile.

