Eseguita l’autopsia sulla sciclitana Cristina Donzella

E’ stata eseguita nel pomeriggio l’autopsia sul corpo di Cristina Donzella, la 60enne sciclitana deceduta a causa di un incidente stradale autonomo verificatosi giovedì scorso lungo la Sp 40 Sampieri-Scicli. L’esame autoptico è stato affidato al medico legale vittoriese Vincenzo Cilia ed è stato effettuato nella camera mortuaria dell’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica, dove la poveretta era stata trasportata, senza fortuna, il giorno del sinistro e dove è rimasta a seguito del sequestro della salma disposto dalla magistratura. Il CTU ha chiesto 90 giorni di tempo per le conclusioni.

Cristina Donzella era a bordo di una Ford Fiesta condotta dal figlio 23enne che, per cause in indagine, era finita all’interno di un appezzamento di terreno.

La donna è stata trasferita all’ospedale di Modica, dov’era stata intubata nel tentativo di strapparla alla morte. Il figlio, secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polizia Locale, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo la corsa, come si diceva, su un terreno privato aldilà della carreggiata.

I funerali si svolgeranno martedì pomeriggio, alle 16,30.

Salva