Marina di Ragusa. Antoci(M5S), nessun ritiro indifferenziato

“Nella giornata di oggi 8 agosto, nel pieno della stagione balneare, l’indifferenziato non viene raccolto a Marina di Ragusa, comprensibilmente per le stesse difficoltà che ne hanno impedito la raccolta a Ragusa, venerdì scorso. Solo che per Marina di Ragusa non c’è stato nessun avviso ai cittadini, di non esporre i mastelli dell’indifferenziato,”

È il consigliere del Movimento 5 Stelle Alessandro Antoci a segnalare il grave disservizio che ha provocato, per i motivi suddetti, una situazione del tutto indecorosa nella frazione marinara, proprio in questi giorni di massimo afflusso di vacanzieri e turisti.

“Non c’è stata nessuna comunicazione, nessuna traccia di avviso per i cittadini né sulla pagina Facebook del sindaco né su quella del Comune – sottolinea Antoci – un altro grave elemento per poter affermare che Marina di Ragusa, quest’anno, è dimenticata dal sindaco Cassì. Forse, ha dimenticato che Marina ha un calendario di raccolta diverso da quello di Ragusa. In che mani siamo?”

