Torna la Notte Bianca a Marina di Modica

Sabato 30 luglio sarà una data nel suo piccolo storica perchè torna in Piazza Mediterraneo a Marina di Modica la notte bianca. Sarà la prima nel post pandemia che riporterà tantissimi giovani a ballare in piazza fino a tarda notte. La formula della “notte bianca” è stata da sempre sinonimo di successo, di buona musica e di grande partecipazione. Una formula che causa pandemia è andata in archivio nel 2020 e 2021 e che ora ritorna nel 2022. Inizio fissato alle ore 22.30 con uno Show Case che vedrà protagonisti Mattia Owl, Silenzio, Ferox e Aj. Quindi sarà la volta del DJ Set con alcuni tra i migliori deejay nostrani come Ivan Cappello, Sebinho, Tony Cannizzaro e Luca Ragusa. Il tutto sarà scandito dalla inconfondibile voce di Federico Bonomo. L’ingresso sarà come sempre gratuito per poter dar modo a tutti di partecipare e di vivere Marina di Modica.

