Modica, è deceduto il “fotografo” Ugo Siciliano

E’ deceduto Ugo Siciliano, a Modica fotografo per antonomasia. Persona molto sincera e stimata oltre che diretta. Figlio di una famiglia di artigiani della fotografia, ad un certo punto il papà Silvio trasferì tutto il nucleo dalla Calabria a Modica divenendo un punto di riferimento per i servizi fotografici. I quattro figli seguirono la stessa strada ed anche i nipoti. Ugo avviò uno studio in Via Nazionale che, con gli anni, è cresciuto tantissimo in professionalità anche grazie alla collaborazione della moglie e dei due figli, Silvio e Simone, che oggi ne portano gli onori e gli oneri.

Ugo Siciliano da qualche tempo era malato ma non aveva abbandonato la sua verve. Nonostante la sua malattia, mi inviava messaggi scrivendo “Amico mio, sei morto?, sapendo cosa lo attendeva. spiritoso fino alla fine. Nelle ultime settimane ho provato e riprovato a chiamarlo: il cellulare squillava, ma nessuno rispondeva.

I funerali lunedì 1 agosto, alle 10, nella Chiesa di San Luca.

Buona strada Ugo!

