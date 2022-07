Ragusa non si vede assegnato il riconoscimento di Spighe Verdi

“La mancata assegnazione a Ragusa del riconoscimento Spighe Verdi 2022, non è imputabile alla perdita dei requisiti previsti, e cioè lo sviluppo sostenibile, la cura dell’ambiente e la difesa del paesaggio. Ragusa continua a improntare la propria attività al rispetto di questi capisaldi nella gestione del territorio.

La causa del mancato riconoscimento, afferma il Sindaco di Ragusa Peppe Cassì, è più banalmente un errore di comunicazione tra uffici del nostro Ente, cui è conseguita la mancata trasmissione di taluni necessari dati. Me ne scuso a nome dell’Amministrazione comunale. Opereremo perché non si ripetano gli errori, e sin dal prossimo anno la città possa tornare a fregiarsi di un riconoscimento che merita”.

