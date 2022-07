Confcommercio a confronto con il sindaco di Scicli Marino

Il presidente Confcommercio Scicli, Daniele Russino, ha incontrato questa mattina il sindaco Mario Marino e i nuovi assessori designati, oltre ad alcuni consiglieri comunali. L’associazione di categoria era rappresentata, oltre che dal presidente Russino, anche dai componenti del direttivo sezionale. “E’ stato – sottolinea Russino – il nostro primo incontro ufficiale con il nuovo primo cittadino, un confronto partecipato e molto interessante perché è servito a formalizzare un rapporto di attiva collaborazione tra la nuova Giunta e la nostra organizzazione sindacale che si concentrerà sul rilancio del progetto di sviluppo economico, commerciale e turistico per rendere Scicli più vivibile e attrattiva”. Durante l’incontro, sono stati individuati gli indirizzi, gli obiettivi prioritari e le azioni da realizzare e volti a costruire le condizioni necessarie per il rilancio dell’economia della città. “Diversi – dice ancora Russino – i temi urgenti trattati: dal regolamento dehors, alla fruizione dei siti culturali, al calendario degli eventi estivi di intrattenimento. L’Amministrazione ci ha comunicato che è pianificato l’intervento di pulizia e decoro su tutto il territorio, comprese le borgate e il miglioramento dei servizi. Usciamo da questo confronto soddisfatti e ringraziamo il sindaco Marino per avere mantenuto l’impegno preso in campagna elettorale. Abbiamo constatato già uno spirito di squadra con la propensione al cambiamento e siamo fiduciosi che, con il dialogo e la concertazione, si possano raggiungere degli obiettivi comuni”.

Salva