Musica, sold out per la Masterclass col M°Giuseppe Cacciola

Un “sold out” che attesta la grande voglia di musica e di formazione musicale che si vive a Modica.

È quello registrato dalla Masterclass organizzata dall’Anbima Sicilia (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) e che si svolgerà nella sede della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo Risadelli” lunedi 4 e martedi 5 luglio.

Si tratta di una Masterclass dedicata alle “percussioni ed al loro utilizzo nelle orchestre di fiati e sinfoniche” che ha attratto un numero di iscritti superiori alle attese. La voglia di partecipazione hanno indotto quindi il Presidente dell’Anbima Sicilia, Ivan Martella ed il Presidente della Banda Città di Modica, Gianluca Cataldi, ad ampliare il numero massimo di iscritti, per poter soddisfare una parte delle numerose richieste.

La Masterclass vedrà come docente il Maestro Giuseppe Cacciola, percussionista del Teatro alla Scala di Milano e che vanta diverse collaborazioni con, tra gli altri, Astor Piazzolla, Stefano Bollani e Nicola Piovani.

I lavori prevedono al mattino le lezioni individuali ed al pomeriggio le lezioni di musica d’insieme. Martedi 5 luglio alle ore 20.00 è in programma il concerto di fine Masterclass.

La direzione artistica è del Maestro Corrado Civello mentre la consulenza musicale è del Maestro Giuseppe Valenti.

