Ragusana premiata come migliore incaricata italiana alle vendite

Nella Vendita Diretta, settore meritocratico per eccellenza, passione e determinazione sono gli ingredienti chiave per il successo. Morena Perremuto, brillante professionista di Ragusa, durante la 26ª edizione del Premio Nazionale AVEDISCO è stata premiata come migliore Incaricata alle Vendite del 2021, per i notevoli risultati ottenuti con l’Azienda Gioel. L’evento, presentato da Giorgio Mastrota, si è tenuto presso l’A.Roma Lifestyle Hotel di Roma.

Morena è stata nominata miglior Incaricata di Gioel – Azienda di Vendita Diretta specializzata in soluzioni 100% green che, attraverso l’utilizzo di sola acqua, permette di purificare l’aria abbattendo l’inquinamento indoor e di igienizzare le superfici – perché è la loro migliore AirSpecialist per sviluppo; attraverso il suo delicato entusiasmo è infatti riuscita a contagiare moltissime persone.

Il mercato del Direct Selling ha dimostrato la sua forza nel 2021: le 39 Aziende Associate AVEDISCO hanno ottenuto un fatturato di oltre 707 milioni di euro e un valore occupazionale pari ad oltre 402 mila Incaricati alle Vendite sull’intero territorio italiano.

