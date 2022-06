Il vittoriese Luca Campisi Consigliere nazionale Federsolidarietà

Il vittoriese Luca Campisi, componente del consiglio provinciale di Confcooperative territoriale Ragusa, e che era già stato eletto, a metà maggio, consigliere regionale di Federsolidarietà, farà parte del consiglio nazionale della stessa Federsolidarietà. L’elezione nel corso dell’assemblea nazionale tenutasi a Roma nei giorni scorsi. Tra gli argomenti oggetto di approfondimento, l’applicazione della riforma del terzo settore, il tema della coprogettazione e coprogrammazione, le misure del Pnrr per i servizi socioassistenziali, il tema dell’accreditamento e del codice dei contratti, assieme all’inclusione sociale e alla valorizzazione dei giovani. Campisi si è detto soddisfatto per l’importante incarico che gli darà la possibilità di rappresentare in un ambito nazionale le esigenze del mondo della cooperazione siciliano e ibleo in particolare. Arrivano, intanto, gli auguri di buon lavoro da parte del presidente provinciale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino. “Ancora una volta – sottolinea quest’ultimo – abbiamo dato prova delle nostre capacità volte ad evidenziare l’attività di formazione in ambito sindacale che ci ha portato a mettere in rilievo le qualità dei nostri dirigenti. E’ il caso di Luca Campisi che siamo sicuri che anche nel contesto nazionale, oltre che regionale, farà valere le proprie caratteristiche in un settore, tra l’altro, molto delicato come quello di cui si occupa Federsolidarietà”.

Salva