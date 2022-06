Avimecc Volley Modica, arriva la conferma per Saragò

Nuova riconferma nel roster dell’Avimecc Volley Modica 2022/2023. Questa volta tocca a Francesco Saragò, che ha da subito dato disponibilità nel proseguire il suo percorso di crescita a Modica, sotto la guida di Giancarlo D’Amico.

Nella scorsa stagione il ragazzo ha avuto modo di conoscere Modica, l’ambiente e la dirigenza, scoprendosi nel posto perfetto per una crescita ed una maturazione. Dal canto suo la società crede fortemente nelle capacità del ragazzo al quale ha proposto di proseguire il percorso iniziato lo scorso anno.

Saragò spiega come: “Dalla stagione passata mi porto le bellissime emozioni vissute in compagnia dei miei compagni e della società e inoltre l’esperienza sia in allenamento sia in campo che mi ha fatto molto crescere”.

Sulla sua permanenza sotto il Castello di Conti: “L’idea di rimanere a Modica nasce dal fatto che da subito mi sono trovato benissimo con lo staff, sempre disponibile per qualsiasi consiglio, con i compagni e con la società che per me è diventata un po’ come una seconda famiglia perchè non mi hanno mai fatto mancare nulla”.

Sulla prossima stagione poi chiude dicendo: “Da questa stagione mi aspetto di crescere ancora di più rispetto all’anno scorso, mi aspetto inoltre una bellissima annata e spero che anche quest’anno raggiungeremo risultati importanti”.

