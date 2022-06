Finisce con un accoltellamento e un fermo una lite registratasi lunedì sera a Modica. Coinvolti un modicano ed un albanese. Per futili motivi i due sono finiti alle mani fino a quando il primo non ha tirato fuori un taglierino, ferendo il contendente, costretto poi alle cure del pronto soccorso. L’arrivo delle forze dell’ordine ha sedato tutto ma, poco dopo, il modicano è stato posto in stato di fermo.

