Lavoratori ASU. Proclamati tre giorni di sciopero

Da oltre un anno le organizzazioni sindacali cercano di sensibilizzare il Governo Regionale ed in particolare l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana in ordine alla problematica inerente i circa 280 lavoratori ASU ormai da 8 anni in servizio presso i siti periferici afferenti al Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

Nel 2020 la Corte Costituzionale ha sancito il transito in utilizzazione diretta presso il Dipartimento Regionale Beni Culturali di circa 280 lavoratori ASU , utilizzati fino a Febbraio 2019 presso i siti culturali siciliani in virtù di illegittimi protocolli d’intesa promossi dal Dipartimento Regionale Beni Lavoro d’intesa con il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali.

La Regione Siciliana e nello specifico l’Assessorato dei Beni Culturali, nonostante gli obblighi inderogabili di legge non ha provveduto ancora a predisporre un programma di fuoriuscita per il personale, persistendo nell’ingiustificata inadempienza in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di personale ASU.

A questo punto arriva la presa di posizione dei sindacati di categoria, Ale Ugl, Ugl Autonomia Sicilia, Cobas-Codir, Confintesa, Usb ed Fb Cgil, che hanno proclamato tre giorni di sciopero, dal 22 al 24 giugno prossimi.

“E’ intollerabile – si legge in una nota congiunta – la superficialità e la scellerata “leggerezza” con le quali sia il Dipartimento Regionale dei Beni Culturale e l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali affrontano le sorti di 280 nuclei familiari che devono vergognosamente vivere con appena 600 euro mensili. Le sei sigle sindacali chiedono anche le dimissioni dell’assessore regionale, Alberto Samonà, e del dirigente generale del dipartimento, Calogero Fazio.

Oltre all’astensione dalle attività lavorative, tutto il personale ASU si radunerà in assemblea.

