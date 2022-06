Occhio ai QR code truffa….di Giannino Ruzza

Che i QR code siano utili è fuori dubbio, ma possono diventare anche un pericoloso strumento truffa. Certamente uno modo semplice per accedere e comunicare con i siti web. Tante cose si possono fare, eliminando il cartaceo, come nel caso dei menù nei punti di ristoro (bar, ristoranti) , nei supermercati per controllare le merci e molto altro ancora. Materia per cybercriminali che vista la loro diffusione hanno pensato bene di usare falsi QR per attrarre utenti ignari, accedendo ai loro conti bancari, mettendo a segno truffe on line ai danni dei malcapitati. Un QR camuffato è abbastanza difficile da distinguere da uno reale e ufficiale. Come prevenire le truffe? Dotarsi di un buon antivirus e di una VPN che protegga la sicurezza in tempo reale da phishing e vishing on line diventa oramai indispensabile. Nel mercato mondiale ce ne sono tanti di efficaci anche se ritengo personalmente che NordVPN e BitedefenderVPN siano tra i migliori in assoluto in quanto provati nei tablet, telefonini e Pc. Davanti a una minaccia concreta ti bloccano l’accesso a quello che ritengono essere un sito pericoloso, oltre a garantire una “sorta” di anonimato.

