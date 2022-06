Presenti, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, l’assessore allo sport Eugenia Spata, il presidente del Consiglio Fabrizio Ilardo e i consiglieri Daniele Vitale e Sergio Firrincieli è stata ricevuta al Comune l’amazzone ragusana Gaia Barone, vincitrice di numerose medaglie in campionati di equitazione.

“Nella stessa settimana in cui ci siamo congratulati con una giovanissima campionessa dell’atletica – dichiara il sindaco Peppe Cassì – oggi abbiamo avuto il piacere di fare lo stesso con la giovane amazzone ragusana Gaia Barone, a riprova, ancora una volta, di quanto talento sportivo ci sia nella nostra città, di quanti giovani siano dediti a praticare una sana attività fisica, di come Ragusa sappia eccellere in un numero impressionante di discipline sportive.

Da un anno a questa parte Gaia si allena circa cinque volte alla settimana, compresi sabato e domenica, e i risultati, a valorizzare i sacrifici della famiglia, non sono tardati ad arrivare: nell’ultimo anno la amazzone ha conquistato la medaglia d’oro nel Criterium primo grado Junior 2021, la medaglia d’argento nel Campionato Invernale primo grado Junior 2022 e doppia medaglia d’oro nel Campionato primo grado Assoluto e Junior 2022.“

Salva