L’Azienda Sanitaria di Ragusa aderisce al BRA DAY itinerante. Infatti, lunedì 20 giugno 2022 alle ore 10.00 nella sede dell’ASP sala “Russo – Armenia”, piazza Igea, si terrà un incontro dal titolo: #ioSCELGO” – BRA DAY Itinerante – La ricostruzione mammaria consapevole – Update Breast Unit”.

È una manifestazione, quella dedicata al bra day, che crea un’opportunità per le pazienti, e rappresentanti delle Associazioni delle pazienti, in quanto avranno la possibilità di incontrare gli specialisti per affrontare temi specifici, porre domande e ricevere chiarimenti sulla ricostruzione mammaria e radioterapia. Un’occasione di confronto significativa per alimentare conoscenza e consapevolezza.

Il BRA DAY, nato in Canada nell’ottobre 2011, ha come finalità quella di promuovere l’educazione, la consapevolezza e l’accesso a informazioni adeguate a tutte le donne che vogliono prendere in considerazione una ricostruzione mammaria dopo un intervento demolitivo per tumore al seno. Infatti, la ricostruzione mammaria ha un effetto positivo sulla qualità di vita delle donne che ne hanno bisogno ecco perché è necessario che siano informate sulle opzioni disponibili e ricevere garanzie di un trattamento sicuro e tempestivo.

