Modica, Minardo presenta il volume “Rotaie vissute 3”

Per gli appassionati delle ferrovie iblee, sabato sarà presentato a Modica, il libro “Rotaie vissute 3” di Emanuele Minardo.

Dopo la pubblicazione nel 2003 di “Rotaie vissute” per le Edizioni Argo di Ragusa, ed ancora nel 2019 di “Rotaie vissute 2”, Edizioni Santocono, il prof. Emanuele Minardo chiude la sua ‘trilogia’ con il nuovo libro, un volume, di quasi 1.000 pagine (gli altri due di 500 pagine). Emanuele Minardo ha voluto ricordare con passione e acume giornalistico, la storia, gli aspetti tecnici, politici e, soprattutto, l’esperienza umana, vissuta per oltre un secolo, dai ferrovieri nel nostro territorio per fornire un servizio di trasporti, per decenni essenziale allo sviluppo della civiltà meridionale, oltre che per il lancio dei prodotti dell’Agricoltura e dell’Artigianato della provincia iblea, ben oltre la Sicilia e l’Italia. Questo terzo volume, con centinaia di foto a colori, è una “summa” di informazioni e di affetti che legano l’Autore, nel nome mai sottaciuto di suo padre Angelo Minardo, alla sua città.

L’appuntamento è per sabato 18 giugno, alle 18 al Palazzo della Cultura.

fonte Piergiorgio Barone

