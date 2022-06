Efficientamento energetico. IACP Ragusa avvia partenariato

Avviata, dall’Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa, la procedura per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati ad un rapporto di partenariato pubblico – privato con l’Istituto, finalizzato alla riqualificazione degli edifici del patrimonio immobiliare dello IACP di Ragusa e/o gestiti dallo stesso Ente in maggioranza.

A darne notizia è il Presidente dell’Istituto, Salvo Mallia, che aggiunge: ”Si tratta di un importante occasione per questo Ente per poter avviare un ampio piano di Riqualificazione, Efficientamento Energetico ed Adeguamento/Miglioramento Sismico su un cospicuo numero di edifici, ricorrendo ai benefici fiscali previsti dal “Superbonus 110%”, mediante l’istituto della “cessione del credito” o dello sconto in fattura secondo quanto disposto dall’art. 121 del D.L. n.34/2020 e modificato con la legge 77/2020”.

“La manifestazione d’interesse – aggiunge Mallia – fa seguito alla deliberazione n.9 del 10/03/2022 del Consiglio di Amministrazione, per la quale ringrazio particolarmente il dott. Paolo Santoro, vicepresidente dell’Ente e la dott.ssa Valentina Spadaro, componente del Consiglio di Amministrazione di questo Istituto”.

Tre le zone individuate in cui insistono gli edifici che potranno essere oggetto di questi interventi:

ZONA 1 – Ragusa, Chiaramonte Gulfi, Giarratana e Monterosso Almo

ZONA 2 – Modica, Scicli, Pozzallo, Ispica

ZONA 3 – Vittoria, Comiso, Santa Croce Camerina, Acate.

“Auspico – conclude Mallia – in un ampia partecipazione degli operatori economici. Andiamo così ad aggiungere un ulteriore tassello al lavoro che stiamo portando avanti per rendere i nostri edifici sempre più sicuri e all’avanguardia”.

Salva