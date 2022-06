Articolo di Rtm pubblicato su “sitiruqaiyahhashim.blogspot.com” 

L’ articolo “Poesia e Profezia” a firma di Domenico Pisana, pubblicato lo scorso 26 aprile sul nostro quotidiano on line RTMNews( https://www.radiortm.it/2022/0 4/26/poesia-e-profezia-2-di-do menico-pisana/) è stato pubblicato in lingua inglese su sitiruqaiyahhashim.blogspot.co m.

Un orgoglio per noi tutti e, chiaramente, per Domenico Pisana che, nonostante non rivesta più la carica di direttore responsabile, continua a collaborare con articoli culturali che fanno il giro del mondo.

Ringraziamo, insieme a Pisana, Rokiah Hashim, di Kuala Lumpur in Malesia, scrittrice freelance, critico cinematografico e teatrale, poetessa, traduttrice e attivista per la pace e i diritti umani, per questa attenzione.

