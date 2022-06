Modica. Sospensione raccolta secco non riciclabile

Potrebbero registrarsi in questi giorni dei disservizi nel conferimento dei rifiuti negli appositi cassonetti per il secco non riciclabile in tutta la Città, a causa di un problema autorizzativo improvviso alla discarica OIKOS che riceve parte del secco non riciclabile da parte di molti comuni della Sicilia Sud/Orientale, compreso Modica. Pertanto, nei prossimi giorni e fino a nuova comunicazione la raccolta della frazione residua dei rifiuti non potrà essere effettuata. Per evitare problematiche igienico sanitarie e mantenere il decoro urbano s’invitano le utenze a non conferire il secco non riciclabile, almeno fino a quando non si troverà una soluzione.

La SRR e gli uffici comunali si stanno adoperando per una tempestiva risoluzione del problema valutando ogni possibile alternativa. Si confida nella collaborazione di tutti.

