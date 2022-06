Foto del modicano Di Rosa per l’annullo filatelico di Ibla

Una foto che immortala Ragusa Ibla scattata d modicano Raffaele Di Rosa, avvocato con la passione della macchina fotografica, è stata scelta dal Comune di Ragusa e da Poste Italiane come locandina per sponsorizzare la manifestazione che si terrà giorno 16 giugno a Ragusa per celebrare i 20 anni dal riconoscimento del Val di Noto come patrimonio Unesco.

Sarà anche un’occasione unica per i collezionisti, visto che l’immagine sarà utilizzata per l’annullo filatelico in memoria dell’evento.

