San Giacomo senz’acqua. Chiavola(PD Ragusa): “Si attivino autobotti”

Il capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, ha trasmesso una nota urgente al sindaco di Ragusa e alla Giunta municipale, e per conoscenza anche al prefetto, avente ad oggetto la grave emergenza idrica che si sta verificando in alcune zone della città. “I problemi si registrano su più fronti – afferma Chiavola – in particolare nella zona di San Giacomo che, benché gestita, sul piano delle condotte idriche, dal consorzio di bonifica, ricade, comunque, sempre sul territorio comunale cittadino. Ecco perché riteniamo che debba essere l’Amministrazione a farsi carico dei ripetuti disagi che si registrano, circostanze che impongono l’adozione di soluzioni urgenti”. Chiavola, il 5 gennaio scorso, aveva chiesto all’Amministrazione comunale, di farsi carico della gestione dell’acquedotto Santa Rosalia e della relativa potabilizzazione. “Ora – continua – sollecito il Comune a predisporre un urgente servizio di autobotti nella zona di San Giacomo per scongiurare che tale emergenza idrica diventi pure sanitaria”. Chiavola, poi, riprende l’interrogazione che il deputato regionale del Pd, Nello Dipasquale, ha prodotto sul pesante argomento, facendo riferimento, tra l’altro, anche alle difficoltà con cui le aziende agricole si trovano costrette a fare i conti, circostanza che sta contribuendo, non poco, all’aumento della situazione di crisi nella quale il comparto si trova. “Si vuole sapere, nell’interrogazione dell’on. Dipasquale, che ringraziamo per il suo tempestivo interessamento – sottolinea Chiavola – quali sono i motivi dell’interruzione dell’erogazione di un bene così prezioso come l’acqua in prossimità dell’estate, sollecitando interventi urgenti affinché le cause che stanno producendo questo disagio siano immediatamente eliminate e si possa così tornare alla normale distribuzione idrica, evitando ulteriori danni ai privati cittadini e alle aziende agricole presenti sul territorio”.

