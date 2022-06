Referendum Giustizia: sono 42.898 gli elettori modicani

Sono 42.898 gli elettori ovvero i cittadini che hanno diritto al voto in occasione della consultazione sul referendum Giustizia, fissata per domenica 12 giugno. Sono 20.538 i maschi e 22.360 le femmine che possono esprimere un SI o un NO al quesito referendario per la cui validità è necessario raggiungere il 50,1 per cento dei votanti, Le operazioni di votazione, nelle cinquantuno sezioni cittadine, si svolgeranno nella sola giornata di domenica 12 giugno, dalle ore 7,00 alle ore 23,00. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura della votazione e l’accertamento dei votanti.

Chi è privo della tessera elettorale perché l’ha smarrita o non l’ha ancora ritirata potrà recarsi e farne richiesta: all’Ufficio Elettorale di Corso Umberto I, 159. – Tel. 0932/793983

Salva