Maduro in visita in Iran: “stiamo costruendo un nuovo mondo”

Nicolás Maduro, proveniente dall’Algeria è arrivato oggi in visita ufficiale in Iran, la seconda tappa del suo tour internazionale. Il Presidente venezuelano è a capo di una delegazione economica e politica considerata di alto livello. Nell’ agenda di lavoro, sono previsti incontri con le autorità del Paese persiano, oltre alla firma di un patto strategico ventennale con il capo di stato Seyyed Ebrahim Raisi che ha ricevuto la delegazione venezuelana nel Palazzo Saad Abad di Teheran. Secondo il presidente venezuelano, durante l’incontro con il leader iraniano saranno riesaminate e rafforzate le questioni relative alla loro cooperazione in materia energetica, così come i settori: agricolo, scientifico, sanitario ed educativo. “ Il Venezuela e Iran – hanno ribadito i due leader – hanno costruito negli ultimi anni una solida cooperazione a beneficio dei due popoli, nonostante le misure coercitive che sono state imposte dalla Casa Bianca”. In relazione agli accordi di cooperazione che mantiene con l’Iran, venerdì il presidente venezuelano ha affermato in un’intervista al canale televisivo venezuaelano che si tratta di un rapporto di solidarietà e sostegno reciproco in tempi difficili. Maduro e il suo omologo iraniano, hanno affermato all’unisono “stiamo costruendo un nuovo mondo”.

