Modica. Al Quasimodo, “I gialli di Valleverde” di Giuseppe Macauda

“I gialli di Villaverde”: è questo il titolo del libro di Giuseppe Macauda che sarà presentato nel “sabato letterario” che si terrà alle ore 17,30 al Palazzo della Cultura il prossimo 11 giugno, nel quadro della Stagione culturale 2021-22 del Caffè Letterario Quasimodo.

La serata, che sarà coordinata dal Presidente del Gruppo, Domenico Pisana, vedrà gli interventi di Liliana Arrigo , Presidente della Giuria del Pirandello Stable Festival di Agrigento, e di Piero Carpenzano, docente di Lettere dell’Istituto “G. Verga” di Modica e prefatore del volume.

“L’estro narratologico di Giuseppe Macauda, già peraltro collaudato con la sua precedente pubblicazione, ossia “Anni diversi”, trova ne “I gialli di Valleverde” – afferma Domenico Pisana – una estensione ed un approfondimento immaginativo e creativo di forte rilevanza. L’autore fa ricorso ad un genere di scrittura che fa del delitto, dell’indagine e della scoperta del colpevole, la sua materia pressoché esclusiva; ogni racconto è straordinariamente agile e scorrevole e incastonato in un orizzonte che esalta la nostra sicilitudine; l’autore riesce a gestire la narrazione con una coinvolgente logica e inventiva, senza togliere al lettore il gusto della suspense e senza lasciare nulla al caso: ogni elemento è tenuto rigidamente sotto controllo, affinché nulla resti in sospeso o inspiegato. Lo stile dei racconti – prosegue Pisana – è in armonia con la scelta degli stessi personaggi e si caratterizza per il ritmo del parlato, per l’equilibrio dei dialoghi e per la capacità di rendere sempre vivo l’interesse del lettore”.

La serata vedrà la lettura di racconti a cura di Giovanna Drago e Giovanni Blundetto della Compagnia Teatrale “I Caturru” di Scicli, mentre il DUO composto dal M° Debora Marino al pianoforte e Giuseppe Dugo, al clarinetto, arricchirà l’evento con intermezzi musicali.

Salvo Miccichè

